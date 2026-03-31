Синоптик Диденко рассказала, с какой погоды начнётся апрель в Украине

Эксперт уточнила, что в Вербное воскресенье в Украине будет тепло, а дожди возможны только на юге.

Апрель в Украине начнется с комфортной теплой погоды и дождей, только на западе страны будет прохладно. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди завтра – периодически, влияние южной циклоничности, только в Крыму преимущественно без осадков", – спрогнозировала она.

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня будет в пределах +12...+17 градусов.

"И лишь островки прохлады образуются в западных областях, днем здесь +6...+12 градусов, в Карпатах еще ниже на несколько градусов", – уточнила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

Второй весенний месяц начнется в столице с периодических дождей и теплой погоды. По данным Натальи Диденко, завтра температура воздуха в столице повысится до +15 градусов.

Вербное воскресенье - прогноз на 5 апреля

В Вербное воскресенье, по словам Натальи Диденко, в Украине ожидается теплая погода, а дожди возможны только в южной части страны.

Погода в Украине – прогноз на неделю

На этой неделе прохладнее всего будет на западе Украины – днем всего +4°…+9°. В Карпатах температура может опускаться до нуля. В то же время на востоке воздух прогреется до +16°…+19°. Об этом синоптик Наталья Диденко сказала в комментарии Погода УНИАН.

По ее словам, сильного похолодания не ожидается – температура станет более сдержанной, но останется умеренной. Погоду будут определять влажные воздушные массы, поэтому в большинстве областей пройдут периодические дожди, которые сейчас особенно нужны после сухого начала весны.

Вас также могут заинтересовать новости: