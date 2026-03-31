Апрель в Украине стартует с предупреждения о непогоде: объявлен I уровень опасности (карта)

1 апреля густой туман охватит часть Украины.

Апрель в Украине начнется с предупреждения о непогоде. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью и утром 1 апреля в северо-восточной части и большинстве центральных областей будет туман. Видимость составит всего 200-500 м.

Из-за тумана в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 1 апреля – прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, 1 апреля в Украине погоду будет определять область пониженного давления от циклона, который постепенно будет терять свою активность. Давление будет расти, а дождей станет меньше. На западе страны осадки будут умеренными, на остальной территории – местами и небольшими.

"Влажная относительно теплая воздушная масса обусловит и такую погоду, ощутимо более прохладную в западных областях", – уточнили в Гидрометцентре.

1 апреля будет облачно. Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей образуется туман. Днем в Черкасской, Сумской и Черниговской областях местами пройдут грозы. Ветер 5-10 м/с.

Температура ночью +5°...+10°, днем +13°...+18°. В западных областях ночью станет прохладнее до +1°...+6°, а днем будет +7°...+12°. В Карпатах пройдет небольшой мокрый снег, а температура ночью и днем около 0°.

