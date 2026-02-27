На Солнце произошел выброс: Земле грозит новая магнитная буря (график)

Ученые говорят, что магнитная буря не будет сильной.

Скорость солнечного ветра пока еще немного усилена из-за влияния корональной дыры. Из-за этого сегодня, 27 февраля, еще возможны периоды повышенной активности, но без магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

В то же время ученые предупреждают, что 1 марта есть вероятность новой магнитной бури.

Как сообщается, 25 февраля на солнце произошел выброс корональной массы, который медленно движется в сторону нашей планеты. Если этот выброс достигнет Земли, то геомагнитная активность повысится и есть небольшая вероятность магнитной бури уровня G1 в начале весны.

Солнце впервые с 2022 года оказалось полностью без пятен - что это значит

На Солнце впервые с июня 2022 года не зафиксировали ни одного пятна – его диск оказался полностью "чистым". Предыдущий такой случай был более 1 355 дней назад.

Солнечные пятна – это более тёмные и холодные области, возникающие из-за сильных магнитных полей. При их разрыве происходят вспышки и выбросы корональной массы, способные вызывать магнитные бури на Земле.

Активность звезды меняется примерно каждые 11 лет. Текущий, 25-й цикл достиг максимума в 2024 году. "Чистое" состояние длилось всего два дня – уже 24 февраля появилась новая активная область.

Учёные считают, что это может указывать на постепенный спад активности, однако следующий минимум ожидается лишь к 2030 году. Пока речь идёт только о краткой паузе.

