Геомагнитное поле Земли сегодня будет довольно активным.

Во вторник, 26 августа, ожидается спокойная геомагнитная обстановка без признаков магнитных бурь.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британской геологической службы (BGS), значения геомагнитного индекса Kp будут колебаться от 2 до 4 единиц. Это ниже уровня, при котором фиксируются геомагнитные бури (они начинаются с показателя 5).

Согласно прогнозу, утром индекс достигнет отметки 3–4, а к вечеру снизится до 2, что свидетельствует о стабильной ситуации.

Специалисты отмечают, что 26 августа неблагоприятных воздействий на технические системы и здоровье людей не ожидается. Спутниковая связь и GPS будут работать в обычном режиме, а метеочувствительные люди могут не опасаться ухудшения самочувствия.

Как магнитные бури влияют на человека?

Магнитные бури - это природное явление, которое возникает из-за возмущений магнитного поля Земли после мощных вспышек на Солнце. Хотя такие процессы происходят далеко в космосе, их последствия нередко отражаются на самочувствии людей.

Во время бурь многие метеочувствительные люди жалуются на головные боли, скачки давления, бессонницу или сонливость, раздражительность и общую усталость. Особенно остро реагируют те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими хроническими болезнями.

Считается, что нервная система также восприимчива к геомагнитным колебаниям. Некоторые люди испытывают тревожность, перепады настроения или трудности с концентрацией.

