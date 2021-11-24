В стране после проливных дождей начались наводнения и оползни.

В Индонезии наводнение затронуло более 25000 человек на Суматре. В результате оползней погибло 5 человек.

Об этом сообщает FloodList.

Как сообщается, за последнюю неделю от наводнений пострадали более 25000 человек в различных частях острова Суматра. Один человек погиб, а другой пропал без вести в результате оползня.

Еще четыре человека погибли во время оползня на острове Ява.

По данным издания, наводнение, произошедшее в провинции Северная Суматра после проливного дождя, привело к разливу рек. Паводковые воды в некоторых районах достигли глубины 1,2 метра. Были повреждены сотни домов.

Напомним, на прошлой неделе за два дня в канадской провинции выпала месячная норма осадков. Проливные дожди затопили инфраструктуру и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома. В результате наводнения погибли четыре человека, а в самой Британской Колумбии на две недели объявили чрезвычайное положение.

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Автор: Екатерина Лиманская