Непонятно, сурок снова ляжет спать или нет, узнали журналисты.

Под Киевом - на территории зоопарка "12 месяцев", раньше срока проснулся сурок Викентий.

О преждевременном пробуждении сурка сообщает ТСН в своем сюжете. Обычно за поведением этих животных очень внимательно наблюдают 2 февраля - в День сурка. В этот день смотрят, как животное ведет себя после пробуждения, и, опираясь на приметы, делают выводы, какой будет весна.

Журналисты узнали от работников зоопарка, что по поведению Викентия можно делать прогнозы - "он вылез и не испугался своей тени". "Проснулся он буквально несколько дней назад, будет ли ложиться снова - непонятно... Сурок просто вышел со своего домика, начал прогуливаться по вольеру", - отмечается в сюжете. Согласно приметам, если 2 февраля животное вылезло из норы и испугалось собственной тени, то еще долго продлится зима.

По мнению одного из работников зоопарка, раннее пробуждение сурка больше связано с погодной ситуацией в Украине, чем с войной. "Я думаю, что это больше связано с климатом. С самими перепадами температурными. Нет стабильного минуса - днем температура может измениться от +5 до -10 ночью. И вот эти вот такие колебания, наверное, более не дают ему спать", - сказал Сергей Бурч.

День сурка в Украине и важные погодные новости - что надо знать

В нашей стране в День сурка погоду предвещают несколько животных, в частности, харьковский сурок Тимка III. Если 2 февраля животное просыпается и не видит своей тени, то весна скоро наступит.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, где погода завтра - 29 января, на украинской территории будет морозная. Эксперт спрогнозировал, что в западных и северных регионах Украины в понедельник может быть до -13 градусов.

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