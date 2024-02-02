Животные умерли в конце 2023 года.

Львовские сурки Мишка и Маруся, проживавшие в областном эколого-натуралистическом центре, прогноз на весну делать не будут – животные умерли в конце прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН рассказал директор центра Игорь Антахович.

Обычно львовских сурков будили на Сретение, которое в этом году впервые в Украине по новому церковному календарю отмечают 2 февраля.

"Будить в этом году некого, наши сурки умерли, - сказал Антахович. - Они, как обычно, в конце октября легли в спячку. Но мы заметили, что они долго не скрежещут. Когда в ноябре открыли домик, увидели, что самка мертва. Самец был жив, спал. Однако в декабре его тоже не стало".

Видео дня

Антахович отмечает, что вскрытие тел не делали, поскольку, когда их обнаружили, они уже почти разложились. Но версий гибели животных есть две.

"Одна из них то, что они в прошлом году слишком рано проснулись – 25 января. Так что был слишком большой период их бодрствования. Другая - могли подхватить инфекцию от крыс. Хотя у нас все загорожено сеткой и крыс на территории мы никогда не видели, но может быть всякое", - сказал директор центра.

По его словам, эколого-натуралистический центр не прочь взять новых сурков на содержание, однако в настоящее время это непросто.

"Во-первых, животные с 2021 года занесены в Красную книгу, во-вторых, их разводили в Харьковской и Луганской областях. А сегодня эти территории либо оккупированы, либо находятся в прифронтовой зоне, поэтому связи с питомниками нет", - пояснил Антахович.

Суркам Мишке и Марусе было около восьми лет. Их предшественник - тоже Мишка - умер осенью 2015 года. Тогда посетители накормили его солеными семенами, что категорически запрещено.

Прогноз на весну от харьковского сурка Тимки III

Сегодня, 2 февраля, в мире отмечают День сурка.

В Украине уже традиционно свой прогноз относительно того, когда наступит теплая весна, дает харьковский сурок Тимка III. Его разбудили на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Харьковской области. Сурок не увидел своей тени, а это значит, что весна будет ранней и наступит через шесть недель.

Также у него спросили, что может помочь украинцам одержать победу в войне против России. Перед сурком положили военную каску, фигурку ждуна и карту Украины. Животное побежало в сторону ждуна и карты. Это значит, что одержать победу Украине помогут единство и терпение.

Вас также могут заинтересовать новости: