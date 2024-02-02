Сурок не увидел своей тени, а это значит, что весна будет ранней.

Харьковский сурок Тимка III прогнозирует, что весна в Украине в этом году будет ранней и наступит через шесть недель.

Сегодня, 2 февраля, на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Чугуевского района Харьковской области разбудили степного сурка Тимку III, который в двадцатый раз предвещал приход весны. Сурок не увидел своей тени, а это значит, что весна будет ранней, сообщает издание "Думка".

"Тимка говорит, что хватит нам уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской. Поэтому ждем через шесть недель нашу украинскую теплую весну", - сказала женщина, которая присматривает за сурком.

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Традиция пробуждения сурка Тимки и его предсказания прихода весны

2 февраля в мире празднуют День сурка. В Украине в этот день погоду предвещает, в частности, харьковский сурок Тимка III. Если животное просыпается и не видит своей тени, то весна наступит скоро.

Также в этом году на территории зоопарка "12 месяцев" под Киевом раньше срока проснулся сурок Викентий.

По мнению одного из работников зоопарка, раннее пробуждение сурка больше связано с погодной ситуацией в Украине. Колебания плюсовых и минусовых температур не дают ему спать.

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