На севере страны свирепствуют сильные ветры, людей просят не выходить на улицы.

Сильный ветер охватил север Китая, из-за чего в стране начались масштабные песчаные и пыльные бури. Об этом сообщает The Watchers.

Китайские власти призвали граждан весом менее 50 кг оставаться в помещениях, поскольку крупномасштабная система низкого давления из Монголии, принесла рекордные ветры.

Как сообщается, скорость ветра превышает 150 км/ч. 499 метеостанций зафиксировали новые рекорды. Аномальная погода нанесла масштабный ущерб.

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Мощная система низкого давления спровоцировала масштабные песчаные бури и штормовые ветры по всему северному Китаю. Система также принесла одни из самых сильных ветров за десятилетия в Пекин.

По данным издания, песчаная буря охватила более 4 миллионов квадратных километров. Из-за суровой погоды пришлось отменить сотни рейсов. Также приостановили движение поездов.

В Пекине объявили первое за десятилетия оранжевое предупреждение. Во многих супермаркетах и ​​магазинах по всему мегаполису опустели прилавки, поскольку жители начали запасаться продуктами.

Порывы ветра, достигающие от 9-11 баллов по шкале Бофорта, были зафиксированы в некоторых частях Пекина, а локальные порывы в горных районах достигли 14 баллов.

Уровень 14 по шкале Бофорта соответствует ветру 149–165 км/ч.

Порывы ветра со скоростью 162 км/ч (45 м/с - УНИАН) были зафиксированы в розовом саду Гаошань в районе Мэньтоугоу в Пекине. В Тяньцзине на севере Китая зафиксирован максимальный порыв ветра в 155 км/ч (43 м/с) - самая большая скорость ветра в апреле в регионе с момента начала регистрации в 1951 году.

По прогнозам синоптиков, сильные ветры на севере Китая продлятся до конца недели.

Напомним, несколько дней назад в Японии молния ударила на детскую площадку во дворе местной школы. В результате инцидента пострадали пятеро детей. Один ребенок потерял сознание, а другие сообщали об онемении конечностей и потере голоса.

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