Джинсы никогда не выходят из моды, меняются лишь фасоны.

Джинсы - вечная база гардероба, которая держит на себе любой стиль и одинаково хорошо работает с пиджаком, простой футболкой или трендовыми сапогами. Каждый сезон в моду входят новые фасоны и оттенки, и осенью 2025-го на первый план выходит свежая волна денима.

Как обращает внимание Who What Wear, на этот раз в центре внимания оказались не популярные скинни или винтажные модели, а неожиданные оттенки и пропорции, которые делают образ современным и одновременно удобным для ежедневного ношения. Они одинаково хорошо сочетаются со свитером и кроссовками или же с белой рубашкой и каблуками.

Темный насыщенный деним

Глубокие оттенки индиго и почти черного станут самым элегантным решением сезона. Такие джинсы выглядят почти празднично, но остаются достаточно непринужденными для простого повседневного сета. Насыщенный цвет добавляет образу изысканности и легкого "шика без усилий".

Грязный деним

Эффект "изношенности" и слегка необработанный вид возвращают в моду легкий оттенок гранжа. Такие джинсы выглядят нарочито расслабленно и добавляют фактуры образу. Они одинаково хорошо подходят к базовому топу или роскошному кашемиру, а также становятся балансом для более формальных вещей.

Длинные и свободные силуэты

Широкие и удлиненные джинсы в этом сезоне задают тон. Они непринужденные, но не беспорядочные, ведь немного касаются обуви и вытягивают силуэт. Такая пропорция выглядит особенно современно рядом с плоскими туфлями или под объемным пальто.

В статье отмечается, что вместе эти три направления формируют главную идею сезона о том, что джинсы снова становятся не просто базой, а акцентом, который поднимает любой образ на уровень 10/10.

