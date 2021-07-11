Сегодня именитый дизайнер празднует день рождения.

Сегодня, 11 июля, известному во всем мире дизайнеру, основателю модного бренда Armani Джорджо Армани исполнилось 87 лет.

Армани входит в список самых влиятельных людей Италии и, по версии Forbes, он является одним из самых богатых людей мира. Это и не странно, ведь вклад, который он сделал в мировую моду оценить невозможно.

К слову, Армани один из тех, кто заявил о своём намерении отказаться от натурального меха в пользу окружающей среды и диких животных. А вы знали, что Джорджо Армани был художником по костюмам фильмов "Американский жиголо", "Утешение незнакомцев", "Неприкасаемые", "Матрица" и "Молодой Папа"?

В честь дня рождения этого гения предлагаем вам вспомнить самые знаковые его высказывания о высокой моде.

"Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду. В конечном итоге стиль сводится к самовыражению, и я не думаю, что хоть что-то может выглядеть действительно ужасно на человеке, который искренен сам с собой" "Значение аксессуаров в наши дни растет, так что вкладывайте деньги в обувь, ремни, сумки, галстуки и тому подобное. Тогда вы сможете обновлять свой наряд снова и снова" "Дешевая пара обуви – неуместная экономия. Обувь – это основа вашего гардероба" "Часы - одна из наиболее важных вещей, которую вы купите. Часы многое говорят о человеке" "Выбирайте ткани нейтральных цветов, без ярких узоров, – они будут служить вам дольше" "Выглядеть сексуально – вопрос уверенности в себе" "Тщательно подобранный аромат может стать вашей отличительной чертой. Это первое, что чувствуют люди, когда вы входите в комнату и последнее, что исчезает, когда вы уходите" "Мода не может быть темой скандалов в СМИ. Мы должны развиваться и волновать, но не эпатировать – это уже слишком" "Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит — врезаться в память" "Настоящая роскошь – говорить то, что думаешь"

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич