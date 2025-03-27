Артистка стала тетей.

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о пополнении в ее семье.

Сначала артистка заговорила о своем отце Леониде, который после 24 февраля 2022 года стал военным хирургом. Мужчина постоянно спасает жизни украинских защитников в военных госпиталях и прифронтовых медицинских пунктах.

"Полторы тысячи операций - такое количество было в ноябре, сейчас уже значительно больше. Папа, я тебя очень люблю и благодарю тебя за то, что ты делаешь. И спасибо всем врачам, потому что это очень тяжелая работа", - отметила Злата в интервью для Нового канала.

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Также стало известно, что отец певицы получил новый статус - дедушки. Младшая сестра Огневич - Юлия - родила ему внука.

"Папе уже 80 лет, но он у меня такой боевой. А еще папа уже дедушка, потому что у него родился внук. Правда, не от меня, а от сестры", - добавила новоиспеченная тетя.

К слову, Злата ранее рассказала, почему не торопится становиться мамой. Артистка признавалась, что хочет рожать, но чуть позже. Также у нее были мысли об усыновлении, однако считает, что такие решения нужно обсуждать и принимать с любимым человеком.

Напомним, ранее стало известно, что звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка.

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