Девочке исполнился год.

Украинский хореограф Женя Кот и его супруга Наталья Татаринцева окрестили маленькую дочь Лелю, которой исполнился год. Подборку фото с таинства пара опубликовала в Instagram.

"10.07.25 - крещение нашего цветочка. Кот Леля Евгеньевна", - коротко подписали снимки счастливые родители.

Стоит отметить, что именно в тот день, 10 июля, у малышки был день рождения.

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Окрестили Лелю в Михайловском Златоверхом Соборе. Для особой церемонии супруги отдали предпочтение нарядам украинских брендов в светлых тонах.

В комментариях под опубликованными фото подписчики не скупились на поздравления и теплые пожелания: "Невероятные! Поздравляю с крещением доченьки! Божьей благодати и сильного ангела-хранителя!", "Какая она у вас красивая. Такие дети рождаются в любви", "Так на папу похожа. Поздравляю вас!", "Поздравляю! Божьей благодати и счастливой судьбы вашему цветочку!".

Напомним, ранее жена Евгения Кота рассказывала о проблемах со здоровьем дочери.

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