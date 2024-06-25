Кулинар поднял важную тему в своем Instagram.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко объяснил свое скандальное заявление - украсть девушку, закрыть ее в клетке и наблюдать. Кулинар прокомментировал высказывание и поднял важную тему в блоге.

В своем Instagram Клопотенко отметил, что часто может быть неосторожным в своих высказываниях, потому что всегда говорит эмоционально. Однако подчеркнул, что ничего подобного из того, о чем говорил, он не планирует воплощать в жизнь.

"Порой могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие, и как это в принципе может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте", - написал Евгений.

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На фоне своего заявления ресторатор поднял важную тему в фотоблоге. Он отметил, что понимает ужасную статистику домашнего насилия в Украине. Но думает, что его слова о похищении девушки, якобы ничего не изменят. При этом Клопотенко является лидером мнений, на которого в соцсети подписано более 850 тысяч человек.

"Одно неудачное высказывание о фантазиях этого не изменит", - заявил кулинар.

Шеф-повар добавил, что по данным статистики, в Украине в этом году количество случаев насилия выросло на 36% по сравнению с 2023 годом.

"Ежегодно миллион украинских девушек и женщин страдают от домашнего насилия. Так не должно быть и эта проблема не должна замалчиваться", - добавил Клопотенко.

Подписчики кулинара по-разному отреагировали на слова знаменитости. Немало написало, что Евгению стоит тщательнее думать, что он несет в массы, а другие поддержала его. Они поблагодарили ресторатора за то, что он осветил важную тему:

"Клопотенко - известная личность, публичная, и в принципе, должен нести ответственность за то, что говорит на публику, а не оправдываться. Интересно, понимает ли он, что в современном мире, если бы такое он сказал в США / Европе - одним извинением бы не состоялось"

"Докулупаться можно к любому высказыванию - лишь бы было желание. Это погоня за хайпом на кликбейных заголовках. Так будет и дальше. Будьте выше этого. Продолжайте свое дело. Вы - крутой"

"Спасибо, что пишете об этом"

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не вступил в ВСУ.

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