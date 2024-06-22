Мальчик отмечает свой первый юбилей.

Украинский певец Ivan Navi, настоящее имя которого Иван Сяркевич, впервые за долгое время показал своего первенца. Звездный папа поздравил малыша с важным днем.

Сегодня, 22 июня, сыну артиста исполнилось 10 месяцев. По случаю праздника Иван опубликовал трогательные кадры с маленьким Дарием. В свой первый юбилей мальчик показался в стильном образе, в частности, он примерил белую футболку и светло-голубой комбинезон с рисунком. Его папа надел джинсы и белую футболку.

"Сегодня тебе уже 10 месяцев. Мы с мамой тебя очень любим", - мило подписал кадр с сыном Navi.

К слову, исполнитель в браке со стоматологом Романией. Пара знакома уже семь лет. В 2023 году у них родился Дарий. Мамочка также присоединилась к поздравлениям и опубликовала фотографии малыша.

"Сегодня у Дарусика первый юбилей - 10 месяцев", - указала Романия.

Что известно об Ivan Navi

Певец родом из Львова. Нави известен своим современным поп стилем, в котором сочетает элементы электронной музыки и танцевальных ритмов. Он участвовал в шоу "Голос страны".

Иван начал музыкальную карьеру в 2015 году, и с тех пор он выпустил несколько хитовых песен, которые получили популярность среди украинских слушателей. Среди его самых известных композиций - "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс", "Казково", "Влипли" и "Холодна Ніч".

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала младшего сына и как проводит с ним время.

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