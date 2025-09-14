Блогерша рассказала о дорогих подарках, которые дарила мужу.

Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина рассказала, как распределяется бюджет в их семье. В частности девушка призналась, тратит ли свои деньги на дорогие подарки мужу.

В своем блоге в Instagram Катя ответила на вопросы поклонников. В частности подписчики поинтересовались, дарит ли она ценные подарки мужу, или это обязанность только Владимира.

"Странно считать, что хорошие подарки заслуживают только женщины. Прекратите слушать советы одиноких сексологов и одиноких экспертов в построении отношений. Взаимоотношения на то и "взаимо", что это не игра в одни ворота", - заявила Остапчук.

По словам блогера, их семью в основном обеспечивает муж-ведущий, но при этом она также делает и свой вклад:

"Ну я тут шутки шучу, но ведь я достаточно хорошо зарабатываю. Да, он обеспечивает нашу семью и я могу вообще не тратить свои средства, но я никогда не прошу его дать мне на beauty. Более того, из-за того, что обычно (99% случаев) покупками для Тимофея занимаюсь я, то я из своих и оплачиваю все, потому что это удобнее, чем еще просить, ждать и т.д. И подарки ему я покупаю из своих. Это не Биркин, конечно, и не машину, но айфоны все за последние годы, дорогая одежда, фортепиано и т.п. тоже не 3 грн стоят".

Екатерина добавила, что кроме подарков также может оплачивать потребности старших детей Владимира, в том случае, если у мужа нет достаточно средств на карте:

"Я не жадный человек. Кроме подарков, бывало и такое, что мы в дороге, у него нет на карте, но надо отправить детям старшим средства, то я перебрасывала ему из своих, чтобы он прислал. А это не 10 и не 20 тыс. Я просто ценю то, что он делает для меня, поэтому не считаю, что должна прятать свои деньги или считать их только своими. Политика "его - это наши, а мои - это мои" не означает, что мои тратятся только на меня. Ребенок же наш тоже мой. Ну вы поняли".

Напоследок Катя ответила на вопрос, не обесценивает ли ее тот факт, что она тратит собственные деньги на нужды партнера:

"Я думаю, что нет. А как это должно работать? Типа чем жаднее женщина, тем более ценна? Другое дело если он ничего не дарит, а она ему делает дорогие подарки. Это не ок, как по мне. А щедрость с обеих сторон - это супер. В меру возможностей каждого".

К слову, недавно Екатерина Остапчук похвасталась очень ценным подарком, который ей сделал муж.

