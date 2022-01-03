Российская телеведущая сходила попариться во второй день нового года.

Известная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото из бани, полностью обнажившись в купели.

Откровенный снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"31го я баню не хожу, зато 2го - с удовольствием", - написала она.

Фото ожидаемо вызвало фурор среди подписчиков Собчак, которые оставили ей множество восторженных комментариев. Некоторые из них вспомнили о балерине Анастасии Волочковой, которая также любит публиковать подобные снимки.

"Лучшее фото в это праздничное время";

"Волочкова негодует";

"У Волочковой появился серьезный конкурент!";

"Дважды проверила, не Волочковой ли страница";

"Должен быть ответ от Волочковой";

"Ксения, Вы молодец, знаете, как людей провоцировать";

"Отличная фигура";

"Ах, какой был бы президент!!!".

Как писал УНИАН, в октябре Собчак оказалась в центре скандала из-за смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла блогерша Екатерина Тарасова. Телеведущую допросили по этому делу.