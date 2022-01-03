Ксения Собчак удивила сеть своим фото из бани / REUTERS
Известная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото из бани, полностью обнажившись в купели.
Откровенный снимок она разместила на своей странице в Instagram.
"31го я баню не хожу, зато 2го - с удовольствием", - написала она.
instagram.com/xenia_sobchak/
Фото ожидаемо вызвало фурор среди подписчиков Собчак, которые оставили ей множество восторженных комментариев. Некоторые из них вспомнили о балерине Анастасии Волочковой, которая также любит публиковать подобные снимки.
- "Лучшее фото в это праздничное время";
- "Волочкова негодует";
- "У Волочковой появился серьезный конкурент!";
- "Дважды проверила, не Волочковой ли страница";
- "Должен быть ответ от Волочковой";
- "Ксения, Вы молодец, знаете, как людей провоцировать";
- "Отличная фигура";
- "Ах, какой был бы президент!!!".
Как писал УНИАН, в октябре Собчак оказалась в центре скандала из-за смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла блогерша Екатерина Тарасова. Телеведущую допросили по этому делу.