Ксения Собчак удивила сеть своим фото из бани / REUTERS

Известная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото из бани, полностью обнажившись в купели.

Откровенный снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"31го я баню не хожу, зато 2го - с удовольствием", - написала она.

instagram.com/xenia_sobchak/

Фото ожидаемо вызвало фурор среди подписчиков Собчак, которые оставили ей множество восторженных комментариев. Некоторые из них вспомнили о балерине Анастасии Волочковой, которая также любит публиковать подобные снимки.

  • "Лучшее фото в это праздничное время";
  • "Волочкова негодует";
  • "У Волочковой появился серьезный конкурент!";
  • "Дважды проверила, не Волочковой ли страница";
  • "Должен быть ответ от Волочковой";
  • "Ксения, Вы молодец, знаете, как людей провоцировать";
  • "Отличная фигура";
  • "Ах, какой был бы президент!!!".

Как писал УНИАН, в октябре Собчак оказалась в центре скандала из-за смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла блогерша Екатерина Тарасова. Телеведущую допросили по этому делу.