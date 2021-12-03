Россиянка не призналась, кто же ее вдохновил на образ.

Российская телеведущая Ксения Собчак посетила гала-вечер "Russia in Vogue" с прической, странно напоминающей фирменный стиль украинского политика Юлии Тимошенко.

Фото с события Собчак разместила у себя в Instagram.

На вечер, посвященный российским дизайнерам, Собчак выбрала яркий стиль в духе объявленного организаторами "красного" дресс-кода.

Телеведущая сфотографировалась в ярком велюровом корсете с длинными рукавами и макси-юбкой.

Макияж звезда росТВ сделала соответствующий: вечерний мейкап с темной подводкой для выразительности взгляда и классической красной помадой.

Пожалуй, самой интересной деталью оказалась прическа Собчак: светлые волосы ей уложили в форме длинной косы вокруг головы, украсив красной лентой.

Россиянка не ответила в комментариях на вопросы читателей, кто ее вдохновил на такой образ, некоторые вспомнили и о Юлии Тимошенко.

Как писал УНИАН, в октябре Собчак оказалась в центре скандала из-за смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла блогерша Екатерина Тарасова. Ее уже допросили по этому делу.

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Автор: Виолетта Орлова