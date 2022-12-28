Соня Евдокименко нередко выкладывает соблазнительные кадры.

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко активно ведет свой Instagram-блог. Девушка, которая работает моделью, всегда знает как умело привлечь публику фотографиями.

На этот раз она выложила в меру откровенные кадры, где позирует в пиджаке, обнажив одно плечо.

Очевидно, фотографировалась она в каком-то саду, поскольку на фоне стенка из листьев. В руках у Евдокименко роза. Она задумчиво смотрит в сторону.

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Свои снимки она подписала коротко: "Мечтатель".

Комментаторы не смогли пройти мимо такой эстетической красоты.

Реакция соцсетей

"Какая нежная!"

"Красивая"

"Шикарно выглядите"

"Какая же вы красивая, просто невероятно"

Позиция Софии Ротару и ее семьи касательно войны в Украине

Первое время София Михайловна ничего не говорила о полномасштабном вторжении, однако потом заявила, что она против войны. 28 февраля Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага с подписью: "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины". К этой публикации София Михайловна добавила фото флага нашей страны.

Соня Евдокименко также в своем блоге неоднократно говорила, что она очень скучает по Украине и хочет, чтобы скорее наступил мир.

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