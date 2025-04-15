Артист объяснил, из-за чего между ними чаще всего возникают конфликты.

Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал об отношениях с женой на 29 лет моложе - блогершой и бизнесвумен Екатериной Репяховой. В сети супруги транслируют "красивую картинку", и может показаться, что их отношения идеальны. Однако сам исполнитель говорит, что это не так, и между ними также возникают конфликты.

В комментарии для проекта "Тур звездами" певец отметил, что очень любит свою третью жену и называет ее замечательной мамой. Как известно, пара воспитывает 3-летнего сына Михаила. Однако без ссор в их семье не обходится. Время от времени супруги могут поссориться, но до серьезных скандалов пока не доходило. Обычно конфликты, говорит Павлик, у них возникают по пустякам:

Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое. Наверное, как и во всех семьях, есть какие-то моменты. Что-то где-то не там положила, я не могу найти, и начинается с каких-то мелочей, на повышенные тона выходит. До поножовщины не доходит.

Также знаменитость высказался и об изменениях во внешности Екатерины. Она недавно уже во второй раз легла на стол пластического хирурга и сделала ментопластику. Это операция, во время которой с помощью импланта меняется форма подбородка. А до этого, два года назад, она сделала ринопластику. Тогда медики изменили форму ее носа.

Видео дня

По словам певца, жена не советуется с ними относительно пластических операций, поскольку знает, что он и так будет против этого. Виктор Франкович убежден, что человек должен оставаться таким, каким родился на свет.

"Нет, она не советуется со мной. Она знает, что я буду перечить. Я ей уже давно говорил, что я бы не хотел. Бог создал человека таким, какой он есть. Таким он и должен быть", - добавил артист.

Напомним, ранее Виктор Павлик заговорил о втором ребенке с Репяховой. Артист признался, что не против стать отцом в четвертый раз. Они с избранницей уже даже определились, как бы назвали малыша. Но, по его словам, есть один момент, который несколько смущает его.

Вас также могут заинтересовать новости: