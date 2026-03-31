Брежнева впервые за долгое время показала старшую дочь: как выглядит 25-летняя Соня

Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время показала свою старшую дочь.

Артистка опубликовала совместные фото с Соней в своем Instagram и поздравила ее с днем рождения. Девушке исполнилось 25 лет. Сейчас она живет в Соединенных Штатах Америки.

"Моей крошке 25! 25 лет вместе. Не могу поверить! Она настоящая леди! Всегда с любовью, мама", - подписала снимки Брежнева.

Видео дня

Певица также добавила архивные фото и показала, как изменилась именинница.

К слову, у Веры две дочери. Старшую Соню она родила от отношений с политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Однако в 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию. Впоследствии у супругов родилась общая дочь Сара. Однако их брак распался.

Через некоторое время стало известно о романе Веры с продюсером Константином Меладзе. Впоследствии пара сыграла тайную свадьбу, но в 2023 году официально завершила свои отношения.

