Стало известно, кто новый избранник артистки.

Известная украинская певица Вера Брежнева больше не одинока. Стало известно, что артистка закрутила новый роман. Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассекретил нового избранника знаменитости.

О новых отношениях исполнительницы звездный обозреватель рассказал на своем YouTube-канале. Со ссылкой на собственные источники блогер сообщил, что новым бойфрендом знаменитости стал киевлянин Иван Козак.

Пока неизвестно, чем он занимается и при каких обстоятельствах познакомился со звездой. Но инсайдеры указывают, что ему примерно 30 лет, а значит, между ним и Брежневой значительная разница в возрасте. Также они добавили, что сам мужчина хвастался знакомым, что у него роман с певицей.

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"Недолго думая, не тратила время зря, а нашла себе нового жеребца. О Вере Брежневой есть проверенная информация, что она некоторое время состояла в интимных отношениях с известным в Киеве парнем Иваном Козаком. Это уже после развода, когда переехала в Киев снова. Ему 30+ лет", - рассказал Беспалов и показал его фото.

Как известно, ранее Вере приписывали роман со столичным банкиром Романом Буничем. Сама знаменитость ранее признавалась, что влюблена, но официально не подтверждала отношения с состоятельным киевлянином и не раскрывала своего избранника. Об этом романе артистки также рассказал Беспалов.

Точно неизвестно, как долго пара могла быть в отношениях, но сейчас, по словам блогера, они уже не вместе. Впервые звезду заметили в компании загадочного мужчины еще в октябре прошлого года на концерте "Океана Эльзы" в Киеве. К слову, ранее поговаривали, что Бунич - это бывший бойфренд Мишель Андраде. Но артистка не подтверждала, что была с ним в отношениях.

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на публике в образе за более 50 тысяч гривен. Звезда поразила стильным "луком" на неделе моды в Париже. Он состоял только из верхней одежды в трендовом цвете.

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