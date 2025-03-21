Анастасия Короткая показала экс-супруга и обратилась к нему публично.

Украинская ведущая и актриса Анастасия Короткая, которая развелась с известным ведущим, звездой шоу "Орел и решка" Андреем Бедняковым, неожиданно обратилась к нему в сети. Бывшая знаменитости показала его с их детьми и рассказала, какой он папа.

Выяснилось, что сегодня, 21 марта, Бедняков отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 38 лет. По случаю праздника Короткая поделилась трогательными кадрами с бывшим и поздравила его.

В своем Instagram она опубликовала совместные кадры Андрея и их двоих детей - сына Остапа и дочери Ксении. На них мужчина мило обнимается с детьми, пока те целуют его. Вероятно, видео было снято во время зимнего отдыха семьи в Украине, поскольку сейчас блогерша с дочерью и сыном находится за границей.

Видео дня

В подписи к кадрам Анастасия поздравила бывшего с днем рождения и назвала его "лучшим папой". Не секрет, что даже после развода экс-супруги остались в прекрасных отношениях и общаются ради детей. Также ведущая опубликовала забавный кадр с сыном, на котором он задувает свечи, представляя, что это праздничный торт для папы.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Короткая вместе с детьми уехала жить в США. Время от времени она приезжает в Украину, но до завершения войны будет оставаться за границей. Ксения и Остап постоянно общаются с отцом с помощью видеосвязи, а также, когда приезжают к нему в Украину.

Как известно, Андрей и Анастасия состояли в браке 10 лет, но в октябре прошлого года объявили о разводе. Они отметили, что их отношения не выдержали испытания расстоянием.

Напомним, ранее Андрей Бедняков растрогал обращением к покойной матери в день ее рождения. Ведущий поздравил родного человека, которого не стало в 2022 году в Мариуполе, с праздником. Он обратился с просьбой к поклонникам и призвал их не забывать о родных.

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