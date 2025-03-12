Она выступила на одной сцене с артистом, но не удачно подобрала себе обувь на концерт.

Во время выступления известного российского артиста грузинского происхождения Валерия Меладзе произошел курьезный случай. Исполнитель, который выехал из РФ после начала полномасштабного вторжения, выступил на одной сцене с начинающей исполнительницей из России. Она опозорилась и нарвалась на критику поклонников.

Сейчас Меладзе находится в гастрольном туре, посвященном 30-летию его карьеры. По случаю юбилея знаменитость, который никак не высказывается о войне в Украине и только призывал к миру, планирует дать концерты в Европе, США, Канаде и других странах.

Во время своего концерта в Дюссельдорфе, Германия, исполнитель неожиданно выступил с россиянкой. Как Ирина Литвинчук, которая только начинает свою карьеру, оказалась рядом с Меладзе на одной сцене, неизвестно. Вместе они исполнили хит "Притяженья больше нет", который вышел в 2004 году. Его, как известно, певец исполнял вместе с женской группой "ВИА Гра", но сейчас, похоже, быстро нашел ему замену и спел с молодой россиянкой.

Правда, их выступление не обошлось без казусов. На сцене Литвинчук показалась в обуви, которая не подходила ей по размеру. Она выглядела странно и заметно, что ей сложно двигаться в туфлях на каблуках, которые на три размера больше ее стопы.

Кроме того, пользователи недовольны пением россиянки. Они пишут, что она ужасно поет и не понимают, как Меладзе мог выступить с ней на одной сцене:

"До хорошего пения там очень далеко. Да и голос тоже не является каким-то супер. Для подземного перехода пойдет, даже для свадеб не дотягивает"

"Все очень плохо, уровень караоке"

"Я пришла послушать артиста, а не всяких "фанаток"

К слову, во время полномасштабного вторжения Меладзе уехал в Испанию и пока не дает концертов в РФ. Однако он до сих пор молчит о войне, как и его брат - композитор Константин Меладзе. В 2022 году певец только публиковал пост, в котором "мечтал о прекращении антагонизма и согласии между двумя близкими народами".

Напомним, ранее Максим Галкин высмеял Дональда Трампа и Валерия Меладзе на своем концерте в Лондоне. В частности, в сети пошутили над тем, что Меладзе уже много лет исполняет одни и те же хиты, а муж Аллы Пугачевой посмеялся над этой шуткой.

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