Во время выступления известного российского артиста грузинского происхождения Валерия Меладзе произошел курьезный случай. Исполнитель, который выехал из РФ после начала полномасштабного вторжения, выступил на одной сцене с начинающей исполнительницей из России. Она опозорилась и нарвалась на критику поклонников.
Сейчас Меладзе находится в гастрольном туре, посвященном 30-летию его карьеры. По случаю юбилея знаменитость, который никак не высказывается о войне в Украине и только призывал к миру, планирует дать концерты в Европе, США, Канаде и других странах.
Во время своего концерта в Дюссельдорфе, Германия, исполнитель неожиданно выступил с россиянкой. Как Ирина Литвинчук, которая только начинает свою карьеру, оказалась рядом с Меладзе на одной сцене, неизвестно. Вместе они исполнили хит "Притяженья больше нет", который вышел в 2004 году. Его, как известно, певец исполнял вместе с женской группой "ВИА Гра", но сейчас, похоже, быстро нашел ему замену и спел с молодой россиянкой.
Правда, их выступление не обошлось без казусов. На сцене Литвинчук показалась в обуви, которая не подходила ей по размеру. Она выглядела странно и заметно, что ей сложно двигаться в туфлях на каблуках, которые на три размера больше ее стопы.
Кроме того, пользователи недовольны пением россиянки. Они пишут, что она ужасно поет и не понимают, как Меладзе мог выступить с ней на одной сцене:
- "До хорошего пения там очень далеко. Да и голос тоже не является каким-то супер. Для подземного перехода пойдет, даже для свадеб не дотягивает"
- "Все очень плохо, уровень караоке"
- "Я пришла послушать артиста, а не всяких "фанаток"
К слову, во время полномасштабного вторжения Меладзе уехал в Испанию и пока не дает концертов в РФ. Однако он до сих пор молчит о войне, как и его брат - композитор Константин Меладзе. В 2022 году певец только публиковал пост, в котором "мечтал о прекращении антагонизма и согласии между двумя близкими народами".
Напомним, ранее Максим Галкин высмеял Дональда Трампа и Валерия Меладзе на своем концерте в Лондоне. В частности, в сети пошутили над тем, что Меладзе уже много лет исполняет одни и те же хиты, а муж Аллы Пугачевой посмеялся над этой шуткой.