Артист поднял рюмку, вспомнив об Украине.

Артист Валерий Меладзе в очередной раз публично продемонстрировал поддержку Украины на фоне неспровоцированной войны, развязанной Россией.

Как сообщает Telegram-канал "НеШутки", на одном из новогодних корпоративов Меладзе вступил в диалог с гостем. Сначала говорили о композиции "Салют, Вера", а потом вспомнили об Украине.

"Слава Украине, браток!"- сказал гость.

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"Героям слава!", - ответил Меладзе, подняв рюмку.

"О-о-о, красавчик. Обожаю! Обнимаю",- эмоционально крикнул автор ролика.

Не отмечается, в какой именно стране состоялся этот корпоратив.

Позиция Валерия Меладзе относительно войны

24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, Валерий Меладзе публично призвал прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. Он заявил, что "произошло то, чего никогда не должно было случиться".

За антивоенную позицию Меладзе стал "запрещенным" в России. Артиста внесли в "черный" список.

Позже появились слухи, что Меладзе покинул Россию, но недавно он выступил в московском клубе. Вместе с бэк-вокалисткой он исполнил песню "Океан и три реки".

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