Артист Валерий Меладзе в очередной раз публично продемонстрировал поддержку Украины на фоне неспровоцированной войны, развязанной Россией.
Как сообщает Telegram-канал "НеШутки", на одном из новогодних корпоративов Меладзе вступил в диалог с гостем. Сначала говорили о композиции "Салют, Вера", а потом вспомнили об Украине.
"Слава Украине, браток!"- сказал гость.
"Героям слава!", - ответил Меладзе, подняв рюмку.
"О-о-о, красавчик. Обожаю! Обнимаю",- эмоционально крикнул автор ролика.
Не отмечается, в какой именно стране состоялся этот корпоратив.
Позиция Валерия Меладзе относительно войны
24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, Валерий Меладзе публично призвал прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. Он заявил, что "произошло то, чего никогда не должно было случиться".
За антивоенную позицию Меладзе стал "запрещенным" в России. Артиста внесли в "черный" список.
Позже появились слухи, что Меладзе покинул Россию, но недавно он выступил в московском клубе. Вместе с бэк-вокалисткой он исполнил песню "Океан и три реки".