Певец рассказал, свободно ли его сердце сейчас.

Фронтмен группы "Друга Ріка", Валерий Харчишин неожиданно заговорил о новых отношениях, а также рассказал, на какой ноте разошелся с Яниной Соколовой.

В комментарии программе "55 за 5" музыкант заинтриговал заявлением о новой избраннице. Он не стал делиться деталями, но дал четко понять, что его сердце занято.

"Я свободен даже тогда, когда мое сердце занято. Потому что я прежде всего ценю свободу в отношениях. Если ее нет - это не отношения", - отметил Харчишин.

Видео дня

Также Валерий прояснил разрыв с журналисткой Яниной Соколовой. Он рассказал, что долгое время их отношения были в неопределенном статусе. Перед тем как опубликовать сообщение о расставании, певец советовался с экс-избранницей, тогда она ему подтвердила, что это действительно конец отношений.

"Я жалею только о том, что это произошло с моей стороны импульсивно, поскольку у меня уже был пик того зашкала. Я понимаю, что мы должны были бы как-то определиться уже и объявить или о прекращении отношений, или о том, что они есть. И эта неопределенность, она рождала эти заголовки. И все мы это понимаем. Почему она не понимала, я не знаю. Я посоветовался с ней и мне примерно таким текстом и сказали: "Объяви, что ничего нет". Окей, все, я сделал. Мне дали совет - я им воспользовался", - заявил артист.

Сама же Соколова также прокомментировала разрыв с Харчишиным, отметив что партнер предал ее доверие.

Вас также могут заинтересовать новости: