Во время активных боев на Киевщине особняк музыканта сильно пострадал от вражеской атаки.

Известный украинский музыкант Валерий Харчишин, который является лидером группы "Друга ріка", пострадал от действий оккупантов. Так, россияне разрушили его жилье в Гостомеле около Киева. В Facebook-блоге волонтерской организации "Добробат" показали, в каком состоянии особняк Харчишина сейчас.

"Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они одинаково беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельской общине был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а сейчас от него остались лишь обломки", – сказано в публикации организации.

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На опубликованных кадрах видно, что на месте руин работают волонтеры. Они разбирают завалы некогда прекрасного особняка, где счастливо жила семья артиста.

Напомним, Харчишин после развода прокомментировал слухи о романе с Яниной Соколовой. Он признался, что они с Яниной друзья, но о большем пока говорить не хочет.

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