Известный украинский музыкант Валерий Харчишин, который является лидером группы "Друга ріка", пострадал от действий оккупантов. Так, россияне разрушили его жилье в Гостомеле около Киева. В Facebook-блоге волонтерской организации "Добробат" показали, в каком состоянии особняк Харчишина сейчас.
"Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они одинаково беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельской общине был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а сейчас от него остались лишь обломки", – сказано в публикации организации.
На опубликованных кадрах видно, что на месте руин работают волонтеры. Они разбирают завалы некогда прекрасного особняка, где счастливо жила семья артиста.
Напомним, Харчишин после развода прокомментировал слухи о романе с Яниной Соколовой. Он признался, что они с Яниной друзья, но о большем пока говорить не хочет.