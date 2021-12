Дочь актера Кэтрин снова беременна.

Дочь известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера, 32-летняя Кэтрин Шварценеггер-Пратт снова станет мамой.

Об этом сообщает People со ссылкой на источники.

Отмечается, что появления малыша ожидается в следующем году. При этом на каком месяце беременности Кэтрин, не сообщается.

На данный момент пара никак не комментировала новость.

Как известно, Кэтрин вышла за звезду "Парка Юрского периода", 42-летнего Криса Пратта в июне 2019 года. В августе 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Лайла Мария.

Кроме Кэтрин, у Арнольда Шварценеггера есть еще четверо детей.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда голливудских боевиков Арнольд Шварценеггер будет играть в новом шпионском сериале с рабочим названием FUBAR ("Fucked Up Beyond All Repair") от Netflix.

Автор: Катерина Шварц