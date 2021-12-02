Подробности грядущего временного события разработчики пока держат в секрете.

Скоро в многопользовательском военном симуляторе World of Tanks пройдет событие "Новогоднее наступление — 2022". В его рамках разработчики добавят в игру самого Арнольда Шварценеггера. Какая именно роль в проекте достанется актеру, пока неизвестно. Разработчики не хотят преждевременно раскрывать все подробности.

Арнольд Шварценеггер дал следующий комментарий по поводу своего появления в World of Tanks: "Работа с командой Wargaming над этим особым проектом была отличным опытом — тем более мне известно, сколько радости он принесет миллионам игроков! С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Пользователи Reddit годами спрашивали, когда же ждать моего появления в World of Tanks? Кажется, их мечта сбылась. Так что отложи праздничное печенье и готовься к "Новогоднему наступлению" вместе со мной!"

Трейлер "Новогоднего наступления — 2022"

В ролике рассказывается история мальчика по имени Джонни. Он отправил письмо Арнольду Шварценеггеру, как своему кумиру, однако адресат получил его лишь спустя тридцать лет. После этого актер решил навестить уже повзрослевшего парня. "Железный Арни" сел в вертолет и отправился к Джонни.

Что нужно знать о "Новогоднем наступлении — 2022"

По словам Wargaming, это одно из любимых временных мероприятий среди пользователей World of Tanks.

Игрокам предстоит украшать свои ангары разными гирляндами и декоративными элементами, чтобы создать праздничную атмосферу. Чем лучше танкисты справятся с этой задачей, тем выше будут награды.

Автор: Назар Степорук