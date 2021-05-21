Звезда голливудских боевиков Арнольд Шварценеггер будет играть в новом шпионском сериале с рабочим названием FUBAR («Fucked Up Beyond All Repair») от Netflix.
Об этом Арни рассказал своим фанатам.
Читайте такжеВ новом тизере "Локи" Том Хиддлстон блеснул голым торсом (видео)Сериал разрабатывался в Skydance Television («Война миров Z», «Терминатор: Генезис», «Топ Ган: Мэверик», «Терминатор: Темные судьбы») и был анонсирован в конце 2020 года.
Акторы указанных лент, имеющие заключенные контракты с киностудией, благодаря подписанному соглашению со стриминговым сервисом появятся в новом сериале.
Арни сыграет шпиона ЦРУ, который неожиданно узнает, что его дочь тоже работает на спецслужбы. Это случайное открытие заставляет близких пересмотреть отношения и одновременно втягивает героев в увлекательный шпионский триллер.
О дате релиза пока ничего неизвестно. Netflix обычно объявляет об этом через несколько месяцев, но если производство начнется в ближайшее время, то Арни появится в "старой доброй" роли на экранах уже в 2022 году.
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