Звезда голливудских боевиков Арнольд Шварценеггер будет играть в новом шпионском сериале с рабочим названием FUBAR («Fucked Up Beyond All Repair») от Netflix.

Об этом Арни рассказал своим фанатам.

Читайте такжеВ новом тизере "Локи" Том Хиддлстон блеснул голым торсом (видео)Сериал разрабатывался в Skydance Television («Война миров Z», «Терминатор: Генезис», «Топ Ган: Мэверик», «Терминатор: Темные судьбы») и был анонсирован в конце 2020 года.

Акторы указанных лент, имеющие заключенные контракты с киностудией, благодаря подписанному соглашению со стриминговым сервисом появятся в новом сериале.

Арни сыграет шпиона ЦРУ, который неожиданно узнает, что его дочь тоже работает на спецслужбы. Это случайное открытие заставляет близких пересмотреть отношения и одновременно втягивает героев в увлекательный шпионский триллер.

О дате релиза пока ничего неизвестно. Netflix обычно объявляет об этом через несколько месяцев, но если производство начнется в ближайшее время, то Арни появится в "старой доброй" роли на экранах уже в 2022 году.

Автор: Яна Ставская