Введение регистрируемого гражданского партнерства для однополых пар поддержали менее трети респондентов.

70,4% украинцев считают, что ЛГБТ-люди должны иметь те же права, что и остальные граждане нашей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу Центра "Наш мир" с 26 мая по 1 июня 2024 года.

При этом против одинаковых прав высказались 19,2% опрошенных, еще 10,4% отказались отвечать на вопрос.

Что касается прав однополых пар, то введение регистрируемого гражданского партнерства для них, предусмотренного законопроектом 9103, поддерживают лишь 28,7% опрошенных. Не поддерживают введение регистрируемого партнерства 35,7%, около четверти респондентов - 25,6% - сказали, что им безразлично, а 8,3% не захотели отвечать на вопрос.

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На вопрос, как вы в целом относитесь к ЛГБТ-людям, ответ "положительно" дали лишь 14,1% опрошенных, "отрицательно" - 32,1%, еще 47,3% сказали "безразлично". Не захотели отвечать на вопрос 6,4%.

В КМИС отмечают, что показатели 2024 года по сравнению с предыдущими 2023 и 2022 годами изменились несущественно. Количество опрошенных, которые относятся к ЛГБТ-людям положительно, немного уменьшилось за счет роста доли тех, кто относится к ЛГБТ нейтрально. Так же, уменьшилась доля тех, кто относится к ЛГБТ негативно, и стало больше тех, кто не может определиться со своей позицией.

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2011 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория).

Статистическая погрешность не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

КиевПрайд-2024

Как сообщал УНИАН, в Киеве 16 июня параллельно прошли КиевПрайд и марш за традиционную семью. Представители ЛГБТ-сообщества впервые за время войны в Украине провели Марш за равные права. Его участники прошли всего 100 метров. В целом вся акция длилась 30 минут.

Как сообщили активисты движения KyivPride в своих соцсетях, марш состоялся "несмотря на угрозы, давление, все опасности и еще и ливень". Они отметили также, что из соображений безопасности в этом году количество участников и участниц было ограниченным, поэтому открыто не обнародовали время проведения и локацию акции. Последний раз такие ограничения, как сообщили в КиевПрайд, были в 2015 году.

Активисты говорят, что всего в марше приняли участие более 500 человек, среди которых была и группа ЛГБТ-военных. Также присоединились послы и другие представители иностранных дипломатических миссий. Из числа народных депутатов Украины на марш пришел один народный избранник.

В этот же день в Киеве состоялась альтернативная акция, участники которой поддерживают традиционные семейные ценности.

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