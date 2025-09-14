Сын Шварценеггера поделился фото со своей тайной свадьбы / фото instagram.com/abbychampion

Сын Арнольда Шварценеггера 31-летний Патрик наконец поделился фотографиями со своей тайной свадьбы. Актер женился на своей избраннице, 28-летней модели Эбби Чемпион.

Недавно в сети начали распространяться слухи о свадьбе звезды "Белого лотоса". Папарацци поймали в кадре звездное семейство во время празднования в элитном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален. Однако, сама пара тогда избегала комментариев.

Сделав определенную паузу, молодожены таки подтвердили, что заключили брак. Пара выложила несколько фотографий в Instagram, лаконично подписав: "Шварценеггеры".

Патрик и Эбби выглядят счастливыми и влюбленными. Для своего особого момента невеста выбрала нежное белое платье миди, которое не имело лишних узоров или украшений, только длинный шлейф. Она остановилась на классической прическе - верхние пряди аккуратно собраны сзади, а остальные волосы спадают в легкие локоны. 28-летняя модель подчеркнула свою естественную красоту легким, нежным макияжем, добавив еще большей изысканности своему образу.

Патрик также не отошел далеко от классики, для свадьбы он выбрал элегантный образ: белоснежный смокинг с отложным лацканом и бутоньеркой, белую рубашку и бабочку, которые он соединил с черными классическими брюками и лакированными туфлями. В общем получился стильный контраст и выдержанный черно-белый образ.

На свадьбе Патрика и Эбби заметили коллег 31-летнего актера по сериалу "Белый лотос", а также внебрачного сына Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэну.

