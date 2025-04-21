По словам инсайдера, у Цымбалюка роман с известной певицей.

Украинский актер и главный герой 14 сезона реалити "Холостяк" Тарас Цымбалюк скоро впервые станет отцом. Об этом УНИАН сообщил работник в театральной сфере.

По словам инсайдера, Тарас имеет отношения с певицей СолоХой, которая сейчас ждет ребенка от актера. Человек из близкого окружения звезд рассказал, что СолоХа по рекомендации Цымбалюка сыграла Мотрю в спектакле "Кайдаші".

В этот период у них, по словам источника, начался роман.

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"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", - говорит инсайдер.

Стоит добавить, что ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что у Цымбалюка отношения с актрисой Еленой Светлицкой. Однако инсайдер говорит, что это уже в прошлом.

"Со Светлицкой это было в прошлом... Был не длительный роман. Он любит, чтобы без обязательств. Светлицкая начала давить на серьезные отношения. А Солоха не давит, потому что у нее есть муж. Ее устраивает роман на стороне", - добавил источник.

Напомним, Тарас Цымбалюк стал новым главным героем шоу "Холостяк". Ранее УНИАН рассказал все, что о нем известно.

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