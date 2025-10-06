Владимир также рассказал, как назвал сына.

Украинский актер-воин Владимир Ращук, который известен по фильмам "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту", во второй раз стал отцом.

Его жена-актриса Виктория Билан-Ращук родила мальчика. Радостной новостью звездный отец поделился в своем Instagram и рассекретил имя новорожденного сына.

"05.10.2025. Ращук Ярема Владимирович. Виктория, спасибо за сына", - трогательно написал актер.

Видео дня

Владимир также опубликовал первый кадр с малышом. В частности, как мальчик крепко держит своей маленькой рукой его палец.

К слову, в начале полномасштабного вторжения актер Владимир Ращук стал на защиту Украины. Он оборонял Киевскую область и был в горячих точках. С женой Викторией он находится почти 10 лет в браке. У пары также есть общая дочь Екатерина, которая учится на актерском факультете в Киевском национальном университете им. Карпенка-Карого.

Напомним, ранее стало известно, что 47-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко родила первенца от французского режиссера Лорана Жави.

Вас также могут заинтересовать новости: