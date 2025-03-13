Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с женой и назвал причину

Он объяснил, почему так произошло.

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с женой Александрой Кучеренко, с которой состоял в браке пять лет.

В своем блоге он написал, что не хотел рассказывать об этом публично, однако на фоне слухов решил прокомментировать их личную жизнь.

"Например, инфополе говорит как факт: уже развелись через суд. Реальность: мы подали совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС и расстаемся мирно и цивилизованно. Эмоциональный же судебный иск остался без рассмотрения. А вообще вопрос: а правда ли, что в наше время, в масштабе вопросов Украины, частная жизнь двух людей действительно столь важна? Вопрос риторический. Я уверен – нет. Но наши зрители запутаны этой инфоволной", - отметил Комаров.

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Он добавил, что причина их развода не в измене, обмане или еще чем-то скандальном. По его словам, они расстались с уважением к друг другу.

"И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", - уточнил Дмитрий.

Ведущий отметил, что в каждой семье есть свои споры, недоразумения и ссоры.

"Это нормально. Но чувствуйте, идентифицируйте момент, когда в паре начинаются первые намеки уже на серьезные недоразумения. Не упускайте время, пока ситуация не стала непоправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода – это очень плохо. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", - подытожил ведущий "Мира наизнанку".

Напомним, ранее астролог выдала всю информацию о Комарове и его жене.

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