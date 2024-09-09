Принцесса Уэльская до сих пор не раскрывает, от какого именно типа рака она страдает.

Кэтрин Миддлтон, принцесса Уэльская, завершила курс химиотерапии против рака. Соответствующее объявление она сделала в видео, размещенном в ее Инстаграме.

"Я не могу передать вам, какое это облегчение - наконец завершить курс химиотерапии. Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать воспринимать каждый день так, как он приходит", - говорит принцесса в видео.

Видеозапись была срежиссирована в стиле домашнего кино так, чтобы быть очень личным и показать отрывки из семейной жизни Кэтрин с ее мужем принцем Уильямом и их детьми. Но это оставило много вопросов без ответа: объявили ли ее врачи, что она свободна от рака; или она все еще проходит другие формы лечения; или ее прогноз означает полное выздоровление.

Как отмечает The New York Times, Кенсингтонский дворец не указал, что у Кэтрин нет рака. Больше подробностей о состоянии здоровья принцессы официальные лица не предоставили, ссылаясь на ее право на частную жизнь. До сих пор официально не было подтверждено, от какого типа рака она лечилась, насколько прогрессировала болезнь, а также полных деталей ее лечения, кроме химиотерапии.

В ролике Кэтрин сказала, что с нетерпением ждет возвращения к работе, и оставшуюся часть года будет иметь ограниченный график публичных мероприятий.

Здоровье британской принцессы Кейт Миддлтон

Как писал УНИАН, в январе этого года принцесса Кэтрин перенесла плановую операцию на брюшной полости. В официальном заявлении утверждалось, что операция прошла успешно. Однако ничего не было сказано о причинах и характере операции.

А уже в марте Кэтрин шокировала своих поклонников сообщением о том, что у нее обнаружили рак. Однако никаких подробностей о характере течения болезни не сообщалось.

В июне принцесса появилась на публике впервые с тех пор, как стало известно о ее болезни.

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