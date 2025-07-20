Девушка также ответила, изменились ли ее отношения с родителями после замужества.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - на днях вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Молодожены устроили скромную свадебную церемонию, на которой не было родных невесты.

Маша объяснила, почему с ее стороны не было гостей. Оказалось, что причиной стал вопрос с визами. По словам девушки, получила соответствующую визу в Соединенные Штаты Америки только ее звездная мама - Оля Полякова и всего несколько дней назад.

"Моей маме только из моей семьи выдали визу. И ей выдали ее где-то три дня назад. Сюда вообще сейчас сложно получить визу. У нас была роспись, а нормальная свадьба уже будет 3 июня", - отметила Маша в интервью Славе Демину.

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Также дочь Поляковой откровенно рассказала, изменились ли у нее отношения с родителями после замужества.

"Вообще я с родителями все еще очень близка. Я же с 16 лет от них съехала, меня отпустили, как говорится, в свободное плавание. Но, кажется, для меня ничего не изменилось, что я замужем, что я не замужем", - подчеркнула девушка.

К слову, Маше сделал предложение возлюбленный в начале июля во время прогулки на яхте. Через несколько недель пара решила официально стать мужем и женой. Сейчас они живут в Бостоне с семьей мужа дочери Поляковой.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой после замужества честно ответила, беременна ли первенцем.

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