Этот сезон станет последним и завершит историю психопата-убийцы Джо Голдберга.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер пятого сезона популярного сериала "Ты" в главной роли с американским актером Пенном Беджли, который сыграл психопата-убийцу Джо Голдберга. Эта часть станет последней и завершит историю главного героя, который стремится построить счастливую жизнь с любимой женщиной, но каждый раз возвращается к старым привычкам.

Как пишет Hypebeast, в новых эпизодах Голдберг снова вернется туда, где все начиналось - в Нью-Йорк. В тизере, в котором изображен главный герой с женщиной, которая уже появлялась в четвертом сезоне, Джо говорит: "Мне не везло в жизни и в любви, пока я не встретил тебя".

Его новой партнершей становится Кейт Гелвин, которую сыграла актриса Шарлотта Ричи. Видео завершается громким заявлением мужчины: "Кто знал, что я стану самым счастливым парнем в Нью-Йорке?".

Видео дня

В новой части Джо будет рассказывать, как складывается его жизнь с Кейт. Он пытается забыть о прошлом и построить счастливую жизнь. Его возвращение в Нью-Йорк является символическим, поскольку именно там он совершил серию убийств, когда был заинтересован Гвинерой Бек, в которую перевоплотилась Элизабет Лейл. Однако на этот раз станет известно, сможет ли Голдберг, когда рядом с ним будет Кейт, удержать все в руках, или его прошлое уничтожит его.

Зрителей в последнем сезоне также ожидает впечатляющий звездный состав. Помимо Беджли и Ричи, в картине снялись также Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэтьюз.

Премьера пятой части сериала "Ты" запланирована на платформе Netflix 24 апреля 2025 года.

Напомним, ранее вышел первый трейлер долгожданного второго сезона "Андора" из вселенной "Звездных войн". Премьера второго сезона хитового шоу состоится в апреле 2025 года.

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