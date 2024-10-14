Актриса рассказала об особенном дне в семье.

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно обратилась к своей покойной матери.

Сегодня, 14 октября, день рождения Анны Ивановны. Поэтому Сумская в своем Instagram решила вспомнить родного человека и показала архивные семейные кадры.

"14 октября. День рождения самой прекрасной мамочки в мире - Анны Ивановны. Разве можно описать словами тоску без тебя? В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная. Нет минуты, чтобы я не думала о тебе. Господь подарил мне счастье быть твоей дочерью. Обнять, поцеловать, прижать к сердцу, поговорить обо всем на свете... Теперь разве что только во сне", - написала Ольга.

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К слову, Анна Ивановна Сумская была актрисой Национального украинского драматического театра. Она умерла 27 февраля 2022 года. По словам Ольги, похоронили маму в Киеве под звуки сирен. Женщине было 88 лет.

Напомним, ранее певец Александр Пономарев обратился к своей покойной матери и показал ее фото в молодости.

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