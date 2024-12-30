Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 31 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

31 декабря по новому церковному календарю вспоминают преподобную Меланию и святителя Петра Могилу, митрополита Киевского и Галицкого. В народном календаре - праздник Маланки и Щедрый вечер. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 31 декабря (13 января по старому стилю) - день памяти святой Мелании Рымляныни, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого.

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Мелания жила в V веке, в Риме. Она была родом из знатной христианской семьи. В 14 лет девушку против ее воли выдали замуж за знатного юношу Апиниана. Но Мелания хотела монашеской жизни, и муж пообещал ей, что после рождения двух деток он вместе с ней отречется от мира. Но случилось так, что дети их умерли, а Мелания и Апиниан, после смерти отца девушки, раздали наследство и стали помогать монастырям, больным, заключенным. Вместе они отправились в Африку, Александрию и Иерусалим.

Вскоре Мелания стала вести затворническую жизнь возле Елеонской горы, а спустя время близ ее келии возник женский монастырь. После смерти мужа Мелания основала мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Преподобная прославилась чудесами, которые совершались по ее молитве.

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31 декабря - день памяти святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого. Имя Петра часто ассоциируют с "требником Петра Могилы", которым священнослужители пользуются до сих пор. Но главным делом жизни святителя стала борьба за православие против католической экспансии и распространения унии в Украине.

Петр Могила, сын молдавского правителя, родился в 1596 году. Он получил хорошее образование, учился на родине и за рубежом, был полиглотом, а также отличным фехтовальщиком и кавалеристом, героем Хотинской битвы с турками.

Под влиянием митрополита Иова Борецкого Петр решил оставить светскую жизнь и принял монашество и священный сан. Ему не было и 30 лет, когда он постригся в Печерской Лавре. В 1627 году Могилу избрали Киево-Печерским архимандритом, и он фактически возглавил борьбу православных с католиками и униатами. При монастыре он решил открыть высшую школу, а учителей для нее за свой счет обучал за рубежом. По просьбе православных Петр поддержал братское училище на Подоле и стал создателем Киево-Могилянского коллегиума, впоследствии духовной академии.

В 1632 году святитель добился от короля восстановления прав Православной Церкви в Украине. После этого Могилу избрали митрополитом Киевским и Галицким. Святитель сумел вернуть многие церкви и монастыри, захваченные униатами, в частности Софийский собор, Выдубицкий монастырь, восстановил церковь св. Василия, древний храм Спаса-на-Берестове и другие. В 1635 году благодаря усилиям святителя очистили остатки Десятинной церкви и нашли во время этих работ гроб св. Владимира.

В 1629 году Петр Могила издал "Служебник", одобренный на Киевском Соборе митрополитом Иовом Борецким и епископами. Позже вышел "Требник" с молитвами, обрядами и объяснениями, и наставлениями, как поступать в отдельных случаях. Святитель Петр также автор большого числа проповедей и рассказов.

Канонизировали святого в 1996 году, похоронен он в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Какой церковный праздник 31 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 31 декабря

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

крупный снег пошел - к слабым морозам;

какая погода в этот день - таким будет и июль;

снег под ногами не хрустит - жди потепления.

В народе 31 декабря - праздник Василя и Маланки, Щедрый вечер.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 31 декабря не следует ругаться и сквернословить, ссориться, желать зла, лениться, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит давать и брать в долг - чтобы не ходить в долгах весь год, и по этой же причине не следует пересчитывать мелочь. Нельзя отказывать щедривникам - можно отвадить от дома благополучие, а также садиться за праздничный стол в черной одежде - иначе в течение года не раз придется носить траур. Считается, что поссорившиеся в канун Нового года могут никогда не помириться.

Что можно делать 31 декабря

Святая Мелания - покровительница беременных женщин и при родах. В православный праздник сегодня обращаются к святой с молитвами выносить и родить здорового ребенка, молятся при сложных родах.

В Щедрый вечер принято накрывать богатый праздничный стол - по приметам он обеспечит достаток на весь год. В этот день положено готовить кутью и угощать ею друг друга - считается, что таким образом можно уладить любые конфликты и помириться с врагами. Ранее мы рассказывали, как варить кутью правильно - главные секреты блюда. Кроме этого, наши предки обязательно готовили блюда из свинины - как символ благополучия.

По народным приметам также на стол нужно поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. Чтобы привлечь добро в новом году, следует накануне постараться сделать как можно больше благих дел: например, помочь старикам, угостить нуждающихся.

Кто отмечает день ангела 31 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василиса, Василий, Мелания, Михаил, Петр.

По старому стилю день ангела у Веры, Виктора, Владимира, Даниила, Егора, Елизаветы, Зои, Ивана, Ильи, Марка, Михаила, Модеста, Николая, Семена, Сергея, Софьи, Федора, Юрия.

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