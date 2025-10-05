Артистка объяснила свою позицию.

Известная украинская певица и автор песен Мария Бурмака призналась, почему не хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2026".

Артистка отметила, что когда-то уже была причастна к конкурсу. Например, несколько лет назад Мария была главой Национального жюри "Евровидения" в Украине, когда победу одержала Джамала, и председателем детского жюри на "Евровидении". Но становиться конкурсанткой Бурмака не планирует и объяснила почему.

"Я не думаю, что я бы победила, потому что у меня немного другая музыка. И, как правило, на "Евровидении" то, что мне нравится больше всего, не побеждает. То есть у меня есть специфические вкусы, я делаю музыку всю свою жизнь такую, которая мне нравится. Она потом через 30 лет актуальна, но она не является, знаете, в фарватере модных и актуальных тенденций. Я пишу на годы, на десятилетия", - отметила исполнительница в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

Мария подчеркнула, что все же интересуется темой "Евровидения" и старается каждый год не пропускать трансляцию шоу.

"Сейчас я всегда смотрю, комментирую, пытаюсь анализировать, что мне нравится, что нет, но, например, Ziferblat мне нравится очень. В этом году мне понравилось все, как у них было. Но участвовать я пока не планирую, потому что украинский Национальный отбор на "Евровидение" - это площадка для молодых артистов показать себя всей Украине", - добавила певица.

Напомним, ранее группа KAZKA заговорила о возвращении на Нацотбор на "Евровидение".

