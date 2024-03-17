Она считает их частью российской пропаганды.

Украинская певица Мария Бурмака высказалась о предательницах Таисии Повалий и Ани Лорак, которая, кстати, недавно подала заявку на получение российского гражданства.

Сначала Мария подчеркнула, что совсем не понимает безумные действия Лорак.

"У каждого человека свой путь и свой выбор. Понятно, что она не будет сама себе говорить, что поступает подло. Наверное, как-то себя внутренне оправдывает", - сказала Мария в интервью изданию OBOZ.UA.

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А потом вспомнила и другую предательницу Повалий, которая поддерживает кровавую политику Кремля и выступает перед оккупантами. Бурмака охарактеризовала путинисток так:

"Мое мировоззрение настолько не пересекается с такими, как Ани Лорак или Таисия Повалий, что совершенно не могу понять, что у них в голове? Не знаю, чем они руководствуются и почему так произошло".

Также Мария добавила, что такие предательницы Украины являются частью российской пропаганды и они считают себя гражданами страны-агрессора.

"Знаю одно: они себя мыслят гражданами России, там живут. Следовательно, являются частью этой пропаганды, выступлениями легитимизируют Россию. А я этой стране желаю путь на самоуничтожение. Мое самое большое желание - чтобы этот корабль утонул. Конечно, у кого родные на фронте, кто сталкивается непосредственно с войной, понимает, насколько это сложно. Украина значительно меньше России, но она борется, она возрождается. А этому монстру, повторюсь, желаю одного - самоуничтожиться", - подчеркнула певица.

Напомним, ранее певец POSITIFF резко высказался о Лорак, Повалий и других предателях.

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