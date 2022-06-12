В песне поется о героизме Украине и диктаторе Путине, который развязал войну на нашей территории.

Российская группа "Ногу свело", поддержавшая Украину еще в начале полномасштабной войны, выпустила еще одну песню о нашей стране.

Клип на песню вышел в день России, а получил он название "Украина". Солист Максим Покровский поет о городах-героях Украины: Киеве, Мариуполе, Одессе, Харькове и Буче.

"Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной все будет хорошо", – написал на своей странице в Instagram Покровский.

Напомним, в апреле 2022 года группа "Ногу свело" выпустила песни "Поколение Z", "Нам не нужна война!", "Буква Zю", "Назад, Россия!" о вторжении России в Украину.

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