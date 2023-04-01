Покровский в своем творчестве неоднократно давал понять, что он выступает против войны.

В России фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского объявили иноагентом. Об этом стало известно из обновленных данных в реестре Минюста РФ от 31 марта 2023 года.

Россияне обвинили Макса в том, что он якобы сотрудничает с иностранными структурами, а также в выступлениях в поддержку Украины.

"М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины", - объяснили в пресс-службе Минюста РФ.

Кто такой Макс Покровский

54-летний советский и российский композитор, музыкант, фронтмен и автор песен группы "Ногу свело!". Покровский уже почти 4 года живет в США.

После 24 февраля 2022 года музыкант неоднократно высказывался в поддержку Украины, а также собирал средства, чтобы помочь беженцам.

Не обходит стороной тему войны Макс Покровский и в своем творчестве. Например, в 2022 году у группы "Ногу свело!" вышла композиция под названием "Поколение Z".

Судя по тексту, артист пытался донести до слушателей то, что они уже потеряли и что еще могут потерять из-за слепой веры пропаганде. В том же году была представлена еще одна обсуждаемая песня - "Украина". Многие не поняли ее посыл, поскольку в тексте поется: "Украина, моя вторая половина…"

Слушатели раскритиковали Макса за то, что он якобы скрыто продвигает в своем творчестве нарратив того, что Украина - это не отдельное государство, а чья-то часть.

Напомним, лидер группы "Ногу свело!" заявил, что артисты-молчуны хуже тех, кто открыто поддерживает войну.

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