Звездное семейство отметило особый праздник.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным моментом. Как оказалось, самой младшей дочери звезды на днях исполнилось полтора года.

Звездное семейство отпраздновало особенный день 1,5-летней Аделины, традиционно подарив девочке торт. В своем Instagram ведущая отметила, что самая младшая дочь настоящий антистресс в их семье, ведь она всегда поднимает всем настроение.

"Полтора годика. Ну разве это не повод для маленького семейного праздника? Наша Адель - наш антистресс. Что бы ни происходило, она умеет устраивать праздник даже тогда, когда вокруг совсем не до него. Ее смех, "ням-ням", ее объятия - лучшее напоминание, что радость можно найти в каждом дне", - поделилась Лилия.

Также Ребрик порадовала поклонников милым семейным видео. На кадрах видно маленькую Адель в праздничном наряде кремового цвета и двумя милыми хвостиками. Девочка позировала рядом с родителями - Лилией и Андреем, а также со старшей сестрой - 7-летней Полиной.

Напомним, что Лилия Ребрик на протяжении 14 лет состоит в браке с хореографом Андреем Диким. Супруги воспитывают вместе трех дочерей: 12-летнюю Диану, 7-летнюю Полину и 1,5-летнюю Аделину. Ранее ведущая рассказала, был ли кризис в их отношениях.

