'Евровидение-2026': стало известно, кто будет вести финал Нацотбора

Звездная пара ведущих будет работать как вместе, так и по отдельности в разных зонах локации.

Объявлены ведущие Национального отбора на "Евровидение-2026". Ими стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, передает "Суспільне".

В финале Нациотбора 7 февраля звездная пара будет работать как вместе, так и по отдельности в разных зонах локации, говорится в сообщении.

"В этом году впервые буду вести Национальный отбор на "Евровидение" и очень волнуюсь. Но любовь к музыке и постоянный интерес к новым участникам никогда не покидала мою душу… Для меня это не просто шоу, которое я намерена провести, "Евровидение" -это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет. Сегодня особенно хочется быть причастной к тому судьбоносному моменту, когда кто-то из украинских звезд подарит Европе свой свет - даже несмотря на темноту дома", - отметила Леся Никитюк.

Видео дня

Мирошниченко в свою очередь добавил, что вечер Нацотбора-2026 будет интересным и неординарным:

"Я уверен, что это будет по-особому. Мы с Лесей работали много на разных мероприятиях, но именно в эфире, на сцене масштабного концерта, мы еще не встречались. Это будет наш дебют на больших экранах вместе. Знаю, что "Евровидение" давно хотело увидеть Лесю. Я надеюсь, что Леся тоже хотела оказаться на сцене Нацотбора. В конце концов, этот метч случился".

Новость дополняется...