Принц Уильям 'фрустрирован' и разгневан из-за визита Гарри в Украину, - инсайдеры

На фоне новостей о визите в Украину британцы обвинили Гарри в лицемерии, ведь он судился с правительством, заявляя, что нуждается в личной охране.

Британский принц Уильям не слишком обрадовался новости о том, что его младший брат Гарри 10 апреля посетил Украину с неанонсированным визитом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на королевских инсайдеров.

Поговаривают, что старший сын короля Чарльза "фрустрирован" тем, что брат опередил его в намерениях осуществить эту поездку. Уильям якобы уже "давно надеялся" посетить Украину.

По словам инсайдеров, Уильям разгневался на высокопоставленных чиновников дворца, которые сдерживали его от этой поездки из соображений безопасности. На фоне визита Гарри его старший брат чувствует себя еще более подавленным.

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Зато Гарри обвинили в лицемерии, ведь перед визитом в Украину он судился с правительством Великобритании, заявляя, что нуждается в личной охране.

Визит принца Гарри в Украину - что известно

Как сообщал ранее УНИАН, принц Гарри тайно приехал в Украину в четверг, 10 апреля. Об издании The Telegraph сообщило лишь тогда, когда он уже покинул Украину. Отмечалось, герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

Впоследствии об этом сообщил и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подтвердил, что принц Гарри встретился с украинскими защитниками во Львове, а также побывал в госпитале, где проходят лечение раненые военные. По словам Козицкого, принц также познакомился с медиками из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, где ежедневно ставят бойцов на ноги, привлекая передовых специалистов и современные технологии.

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