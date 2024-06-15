Принцесса Уэльская посетила торжественное мероприятие вместе со своими детьми.

Принцесса Уэльская впервые появилась на публике после того, как стало известно, что она болеет раком. Кейт Миддлтон наблюдала за церемонией вынесения флага из окон кабинета генерал-майора вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, пишет The Guardian.

Отмечается, что Кейт была одета в белое платье с морскими деталями, улыбалась и разговаривала со своими детьми в карете перед тем, как они прибыли на парад конной гвардии в Уайтхолле. Также принцесса Уэльская надела брошь Ирландского гвардейского полка, а толпы приветствовали ее, когда она выходила из Букингемского дворца.

Перед мероприятием Кейт сделала заявление, в котором заявила, что с нетерпением ждет парад по случаю дня рождения Короля на этих выходных.

"Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Воспринимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе взять столь необходимое время для исцеления", - отметила она.

Как пишет The Washington Post, Кейт сообщила, что "делает значительный прогресс" в лечении рака. По словам принцессы, ее лечение будет продолжаться еще несколько месяцев.

Также сообщалось, что королевская особа не присутствовала на публичных мероприятиях еще с декабря.

"Его Величество рад, что принцесса сможет посетить завтрашние мероприятия, и с нетерпением ждет все элементы этого дня", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Кроме того, Кейт Миддлтон заверила, что надеется посетить несколько публичных мероприятий в течение лета.

"Я достигаю значительных успехов, но, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие дни и плохие дни. В дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с радостью участвую в школьной жизни, трачу личное время на вещи, которые дают мне энергию и позитив, а также начинаю немного работать дома", - подчеркнула принцесса.

Болезнь Кейт Миддлтон - что известно

Как писал УНИАН, в марте стало известно, что у принцессы Уэльской обнаружили рак. По ее словам, они с принцем нуждались во времени для того, чтобы поделиться новостью с детьми.

"В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - отметила она.

В то же время Первая леди Украины Елена Зеленская публично обратилась к Кейт Миддлтон и поддержала ее в связи с болезнью. Она пожелала Кейт скорейшего выздоровления и победы над сложным заболеванием.

"Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления", - написала она.

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