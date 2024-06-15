Принцесса Уэльская впервые появилась на публике после того, как стало известно, что она болеет раком. Кейт Миддлтон наблюдала за церемонией вынесения флага из окон кабинета генерал-майора вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, пишет The Guardian.
Отмечается, что Кейт была одета в белое платье с морскими деталями, улыбалась и разговаривала со своими детьми в карете перед тем, как они прибыли на парад конной гвардии в Уайтхолле. Также принцесса Уэльская надела брошь Ирландского гвардейского полка, а толпы приветствовали ее, когда она выходила из Букингемского дворца.
Перед мероприятием Кейт сделала заявление, в котором заявила, что с нетерпением ждет парад по случаю дня рождения Короля на этих выходных.
"Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Воспринимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе взять столь необходимое время для исцеления", - отметила она.
Как пишет The Washington Post, Кейт сообщила, что "делает значительный прогресс" в лечении рака. По словам принцессы, ее лечение будет продолжаться еще несколько месяцев.
Также сообщалось, что королевская особа не присутствовала на публичных мероприятиях еще с декабря.
"Его Величество рад, что принцесса сможет посетить завтрашние мероприятия, и с нетерпением ждет все элементы этого дня", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кроме того, Кейт Миддлтон заверила, что надеется посетить несколько публичных мероприятий в течение лета.
"Я достигаю значительных успехов, но, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие дни и плохие дни. В дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с радостью участвую в школьной жизни, трачу личное время на вещи, которые дают мне энергию и позитив, а также начинаю немного работать дома", - подчеркнула принцесса.
Болезнь Кейт Миддлтон - что известно
Как писал УНИАН, в марте стало известно, что у принцессы Уэльской обнаружили рак. По ее словам, они с принцем нуждались во времени для того, чтобы поделиться новостью с детьми.
"В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - отметила она.
В то же время Первая леди Украины Елена Зеленская публично обратилась к Кейт Миддлтон и поддержала ее в связи с болезнью. Она пожелала Кейт скорейшего выздоровления и победы над сложным заболеванием.
"Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления", - написала она.