Американская актриса Робин Райт, которая известна по лентам "Карточный домик", "Эверест" и "Форрест Гамп", переехала из Соединенных Штатов Америки.

59-летняя звезда рассказала о своем выезде в интервью британской газете The Sunday Times. По словам Робин, теперь она будет жить вместе со своим бойфрендом в Великобритании, где чувствует больше свободы.

"Мне нравится быть в этой стране. Здесь есть свобода. Люди такие добрые. Они живут. Они не сидят в машине в пробке, не паникуют из-за телефонного звонка, не питаются бутербродами. Как большая часть Америки. Все - это спешка, конкуренция и скорость", - подчеркнула актриса.

Райт также рассказала, что на ее решение переехать частично повлияла и суета Лос-Анджелеса, а она любит больше тишину.

"Все строят огромные дома, и мне это уже надоело - я люблю тишину", - добавила звезда фильмов.

Что известно о Робин Райт

Робин начинала свою карьеру в качестве модели. С 14 лет работала в Японии и Франции. А в 1987 году впервые снялась в кино. Тогда дебютной ролью Райт стала роль принцессы Баттеркап в фильме "Принцесса-невеста". Однако больше всего ей принесла успеха ленты "Форест Гамп" и "Карточный домик". Также актриса имеет престижные награды за свой талант, в частности, получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драматическом телесериале", премию Гильдии актеров США за выдающуюся актерскую игру в драматическом сериале и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория покинула США после победы Трампа на выборах.

