Ведущий убежден, что большинство украинских звезд - лицемеры, и объяснил почему так считает.

Украинский ведущий Слава Соломка, известный резкими высказываниями, на этот раз буквально "разнес" популярную певицу Камалию. Шоумен убежден, что у артистки нет таланта, а многие звезды общаются с ней только для того, чтобы попасть на премию YUNA, соучредителем которой является ее бывший муж.

В комментарии для Натальи Тур в программе "Тур по звездам" Соломка заявил, что исполнительница "абсолютно бездарна". По его словам, такое мнение якобы у многих представителей шоу-бизнеса, но они молчат об этом, чтобы не провоцировать конфликты, а также ради собственной выгоды.

Дело в том, что несколько лет назад Камалия со своим уже экс-супругом - пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром - основали музыкальную премию YUNA, поэтому певцы не хотят портить отношения со звездой, чтобы и дальше быть номинированными на премию.

"Меня раздражает весь украинский шоу-бизнес, который в лицо улыбается певице Камалии абсолютно бездарной, для того, чтобы попасть на мероприятия, которые она организует. Я, конечно, буду первый, кто это скажу. Все знают по поводу ее таланта и вообще участия ее в шоу-бизнесе, но никто это в глаза ей не говорит. Почему? Потому что все хотят быть приглашенными на премию YUNA. Туда я не буду больше приглашен, но мне плевать и я скажу правду", - сказал Слава.

Шоумен также вспомнил историю, когда Камалия организовывала концерт в Октябрьском дворце, по его словам, украинцы очень медленно покупали билеты. Сразу после этого артистка объявила о разводе с мужем. Она якобы решила "хайпануть" на этом, чтобы привлечь к себе внимание. По мнению Соломки, никакого развода не было и они до сих пор вместе.

"Кажется, в прошлом году Камалия объявила о своем концерте в Октябрьском дворце. Я посмотрел на продажи, ничего не продавалось. И потом вдруг, за две недели до концерта, появилась горячая новость: "Камалия разводится с Мохаммадом Захуром". Я говорю: "Вы верите в это? Там даже если бы Захур хотел уйти, там мама Камалии пристегнула бы его наручниками к батарее и никуда бы не отпускала", - считает ведущий.

Напомним, ранее Слава Соломка высказался о Тине Кароль и Злате Огневич. Ведущий считает, что Огневич - одна из лучших украинских певиц.

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